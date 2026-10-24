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Ballando, Fialdini-Ventura puntano il dito contro Barbara d'Urso, lei sbotta: "Siete ossessionati da me"

Il botta e risposta tra la giurata e le regine del tesoretto dopo l'esibizione di La Rocca-Muti

Barbara d'Urso - Ballando con le stelle
Barbara d'Urso - Ballando con le stelle
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25 ottobre 2026 | 00.04
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Nuove tensioni a Ballando con le stelle. Ancora una volta al centro del confronto ci sono Barbara d'Urso e il suo giudizio sull’esibizione di Pasquale La Rocca e Ornella Muti. Dopo aver definito "impeccabile" la performance della coppia nella scorsa puntata, d’Urso ha espresso apprezzamenti anche questa sera, sottolineando però alcuni aspetti tecnici che potrebbero essere, secondo il suo parere, migliorati.

"Molto bello, bellissimo. Pasquale è bravissimo a creare queste luci, bella anche questa passione che c’è obiettivamente", ha esordito la giurata, prima di passare all'aspetto tecnico. "Se siamo qui a ballare di danza, mi ricordo che lo scorso anno tu mi facevi nera la top line delle spalle, e qui obiettivamente mancava".

D'Urso si aspettava un'esibizione diversa: "Tutto bellissimo, ma mi aspettavo anche un guizzo: un charleston, un jive, una samba. Ma siete nella vostra meravigliosissima comfort zone e va bene così". Parole che hanno subito spinto Francesca Fialdini a commentare, la conduttrice ha giudicato il commento della giudice. "Ti sei contraddetta. Hai trovato tutto bellissimo, però hai giudicato la top line e la scelta del ballo". Sulla stessa linea anche Simona Ventura, che ha messo in discussione il 10 assegnato nella puntata precedente: "Io non ci credo al 10 dell’altra volta, e nemmeno a quello che stai dicendo ora. Tira fuori veramente quello che sei". A quel punto, Barbara d’Urso ha replicato alle critiche, provando a mettere un punto: "Non mi va di polemizzare, ogni volta accade sempre la stessa situazione. A me è piaciuto moltissimo, ma se io vedo che non c’è una top line, lo dico. Altrimenti dico che era tutto meraviglioso. Mi aspettavo solo di vedere una cosa diversa", ha chiarito la giurata, poi lancia una frecciata: "Io penso che siete ossessionate da me. Io ho solamente detto che non c’era la top line".

A chiudere il confronto è stato Pasquale La Rocca, che si è assunto la responsabilità come maestro di ballo: "Mi prenderò la responsabilità da insegnante, volevo mantenere la storia del ballo. Ogni settimana è dura, avevamo poco tempo per preparare il ballo, ho preferito non farlo".

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