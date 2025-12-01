circle x black
Barbara D'Urso e la spalla ko a Ballando, le foto dall'ospedale

La conduttrice alle prese con problemi alla spalla

Le foto pubblicate da Barbara D'Urso
Le foto pubblicate da Barbara D'Urso
01 dicembre 2025 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Barbara D'Urso in ospedale dopo il problema alla spalla accusato nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. La conduttrice, una delle concorrenti top dello show del sabato sera di Raiuno, dal suo profilo Instagram ha pubblicato le foto che documentano la mattinata all'ospedale Sant'Andrea di Roma. D'Urso ha accusato un problema sabato sera, nella chiusura di un'esibizione con il maestro Pasquale La Rocca. Anche domenica 30 novembre, nella puntata di Domenica In a cui ha partecipato come ospite, con un paio di smorfie ha sottolineato il dolore e il disagio per l'infortunio.

L'edizione 2025 di Ballando con le stelle è caratterizzata da una discreta lista di infortuni. Il più rilevante è quello accusato da Francesca Fialdini, ferma da settimane per una lesione al piede destro e per la frattura di 3 costole. La conduttrice di 'Da noi... a ruota libera' dovrebbe tornare in pista nella puntata del 6 dicembre, l'undicesima della stagione, quando si svolgeranno i ripescaggi.

