Ballando, standing ovation per Barbara D'Urso. Lucarelli: "Per ora tutto piatto..."

La terza puntata del dance show in onda stasera, sabato 11 ottobre

11 ottobre 2025 | 23.59
Redazione Adnkronos
Standing ovation per Barbara D'Urso. L'esibizione della conduttrice televisiva e del suo partner di ballo, Pasquale La Rocca, questa sera ha conquistato tutti, giuria inclusa.

Barbara D'Urso è stata la terza concorrente a esibirsi questa sera, sabato 11 ottobre, a Ballando con le stelle con un 'Freestyle' che ha superato ogni aspettativa. Solo complimenti da parte della giuria e anche da Alberto Matano che si è detto colpito: "Una performance eccezionale, complimenti davvero...".

Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith non hanno nascosto l'entusiasmo e hanno elogiato il cambiamento mostrato in pista: "Ti sei spogliata, bravissima. Completamente libera da ogni emozione, veramente complimenti", ha detto Smith.

Più misurata ma comunque positiva la valutazione di Selvaggia Lucarelli, che ha voluto lanciare una riflessione: "Sono sempre stati molto bravi. Una media altissima sempre. È tutto molto lineare al momento. Va tutto bene, non succede niente. Grandi aspettative ma per ora lo show è solo il ballo", ha detto la giornalista lasciando col dubbio Barbara D'Urso: "Cosa dovrei fare? Rompermi qualcosa?", ha replicato la conduttrice con ironia.

Il punteggio finale premia la coppia. La conduttrice ha concluso la terza puntata con un totale di 47 punti.

