L'intervista al rapper in onda nella seconda puntata. Per l'esordio ci saranno Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè

Non ci sarà Fedez nella puntata d'esordio del nuovo ciclo di 'Belve', il 2 aprile. L'intervista al rapper, che è comunque confermata e verrà realizzata in questi giorni, andrà in onda nella seconda puntata, in programma il 9 aprile. A quando apprende l'Adnkronos, ospiti della prima puntata, martedì prossimo, saranno invece Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè, che si sottoporranno alle domande senza sconti di Francesca Fagnani.