Big Mama, la 'trasformazione' fisica e il dibattito sulla body positivity

I commenti dei follower e la replica della cantante

03 gennaio 2026 | 09.45
Redazione Adnkronos
"Io sono sempre stata bella". È questa la risposta di Big Mama a un utente che ha commentato il suo cambiamento fisico. Un video condiviso sui social dalla cantante ha attirato l'attenzione dei follower, scatenando un acceso dibattito. Nel filmato, che la ritrae in primo piano, la rapper appare visibilmente dimagrita, una trasformazione fisica che molti utenti non hanno potuto fare a meno di notare e di sottolineare tra i commenti. "Ma quanto sei dimagrita", scrivono in molti, spostando il focus esclusivamente sull'aspetto estetico.

Marianna Mammone, da anni considerata voce simbolo della body positivity, ha più volte parlato del suo passato e della sua adolescenza segnata da diversi episodi di bullismo, motivo per il quale ha affrontato un lungo percorso di accettazione verso se stessa. “Mi dicevano 'Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere' ed io ero convinta di meritare quelle parole. Poi ho iniziato a scrivere e a credere tantissimo in me stessa e adesso mi sento figa”.

