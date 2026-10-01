Catanzaro Jazz Fest, fino al 4 ottobre al Parco della Biodiversità Mediterranea

Ci sono luoghi che si visitano. E altri che si scoprono ascoltandoli. Per oltre due settimane, Catanzaro diventa una città da ascoltare, attraversata dalle note del jazz e dalle sue infinite contaminazioni. Dal 18 settembre al 4 ottobre 2026 torna il Catanzaro Jazz Fest, giunto alla sua XXVI edizione, uno degli appuntamenti culturali più longevi della Calabria, nato nel 1997 e cresciuto negli anni come spazio di incontro tra musica, cultura e territorio. È il jazz a fare da filo conduttore a un viaggio che porta il pubblico dentro una Calabria contemporanea, creativa e autentica. Una Calabria fatta di luoghi, paesaggi, persone, tradizioni, produzioni e nuove energie. Il consolidato format Le Vie della Seta diventa così un invito a muoversi attraverso la città e a lasciarsi sorprendere: concerti, performance, itinerari, degustazioni ed esperienze costruiscono un festival che va oltre il palcoscenico e mette in relazione la musica con le eccellenze del territorio.

Il viaggio è cominciato dal Jazz Village, dal 18 al 20 settembre, sulla spettacolare Terrazza del Complesso Monumentale San Giovanni, nel cuore di Catanzaro. Tre serate che hanno inaugurato il festival con protagonisti di assoluto rilievo: Flavio Boltro e il Miles Smiles Quartet, Alessandro Marzano con Maria Pia De Vito e la Saverio Arlia Jazz Orchestra, diretta da Carlo Cattano, con Francesco Cafiso. Un luogo storico della città si è trasformato in uno spazio aperto alla musica e alla convivialità, dove il jazz ha incontrato il pubblico e il panorama urbano è diventato parte dello spettacolo. Il 25 settembre, il festival è entrato nel centro storico, al Teatro Politeama, con Davide Shorty & Nuova Forma Army. Jazz, soul, hip hop e canzone d'autore si sono incontrati in un progetto potente e contemporaneo, capace di parlare a pubblici diversi e di restituire tutta la vitalità della nuova scena musicale italiana. Dall'1 al 4 ottobre, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, nell’ambito dell’Oktoberpark, il jazz si sposta al Parco della Biodiversità Mediterranea, uno dei luoghi simbolo di Catanzaro, dove nella giornata conclusiva avrà luogo l’ultimo degli itinerari previsti nel programma, dal titolo Le Vie dell’Arte, alla scoperta del MUSMI (Museo Storico Militare) e della grande collezione di sculture all’aperto del MARCA Open. Quattro serate per attraversare linguaggi e atmosfere differenti: Emanuele Marsico Quintet con Fabrizio Bosso, Bobo Rondelli & Nico Gori Swing 10Tet, Kolosso – Over e, per il gran finale, Nicola Conte Group – Umoja con Sera Kalo. Quattro concerti, ma soprattutto quattro modi diversi di intendere il jazz: dalla ricerca contemporanea allo swing, dalle contaminazioni mediterranee alla dimensione internazionale.

Il Catanzaro Jazz Fest nasce dalla convinzione che la musica possa essere molto più di uno spettacolo. Può generare incontri. Può creare turismo. Può valorizzare un luogo. Può mettere in dialogo generazioni, culture e linguaggi. Può diventare una nuova chiave per conoscere un territorio. È questa la sfida del festival: trasformare Catanzaro in una destinazione culturale, dove il patrimonio storico e paesaggistico, l'arte, la musica e le eccellenze enogastronomiche compongono un'esperienza unica. Perché il jazz è improvvisazione, libertà, contaminazione. È la musica dell'incontro. E a Catanzaro, per oltre due settimane, l'incontro diventa viaggio.