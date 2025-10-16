circle x black
Cerca nel sito
 

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di 'Che tempo che fa'

I due artisti nel salotto di Fabio Fazio nella puntata di domenica 19 ottobre

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White
Bruce Springsteen e Jeremy Allen White
16 ottobre 2025 | 11.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La leggenda del rock Bruce Springsteen ospite in esclusiva a 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio insieme a Jeremy Allen White domenica 19 ottobre sul NOVE, e in streaming su discovery+. L'occasione è l'uscita in sala di 'Springsteen: Liberami dal Nulla', il primo film basato sulla vita del grande cantautore americano, in cui White interpreta il Boss. Diretto da Scott Cooper e distribuito dal 23 ottobre da The Walt Disney Company Italia, il film è tratto dal libro 'Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska' di Warren Zanes.

Il film 'Springsteen: Liberami dal Nulla'

La pellicola racconta la genesi di Nebraska, un album acustico puro e tormentato che ha segnato un momento di svolta nella vita di Springsteen. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, il disco uscì nel 1982, anno in cui era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del passato. Il 24 ottobre esce anche 'Nebraska ’82: Expanded Edition', nelle versioni 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray, che tra il ricco materiale inedito include la prima esecuzione dal vivo di Springsteen di tutto l’album Nebraska, le leggendarie sessioni Electric Nebraska con la sua E Street Band e brani registrati da solista esclusi all’epoca della pubblicazione.

In oltre 50 anni carriera, Bruce Springsteen, uno degli artisti di maggior successo di sempre, ha venduto 140 milioni di dischi, ha vinto 20 Grammy Awards, un Premio Oscar, due Golden Globe e uno Special Tony Award, nel 1999 è stato inserito sia nella Rock and Roll Hall of Fame sia nella Songwriters Hall of Fame e nel 2013 ha ricevuto i Kennedy Center Honors, mentre nel 2016 il Presidente Barack Obama gli ha conferito la Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile del Paese. Jeremy Allen White, considerata un’icona di stile, con 'Springsteen: Liberami dal Nulla' è al suo primo ruolo da protagonista assoluto sul grande schermo, in una carriera che conta già 3 Golden Globe, 2 Emmy Awards, 2 Critics’ Choice Television Award e 2 Screen Actors Guild Award.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bruce Springsteen Jeremy Allen White Che tempo che fa Springsteen Liberami dal Nulla che tempo che fa domenica 19 ottobre
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza