Checco Zalone inarrestabile, Buen Camino verso record di Avatar

Solo 72.780 euro lo separano dal suo record storico ottenuto con 'Quo Vado?', domani probabile il sorpasso

Checco Zalone in Buen camino
Checco Zalone in Buen camino
12 gennaio 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
Con un incasso di 2.118.782 euro nel weekend, 'Buen Camino' supera quota 65 milioni di euro (65.292.956) e gli 8 milioni di spettatori, avvicinandosi al record di 'Quo Vado?' (65.365.736 euro), dal quale lo separano ormai solo 72.780 euro.

'Quo vado?' è attualmente il secondo maggior incasso nella storia del box office italiano (dietro solo al primo 'Avatar', che ottenne 68,6 milioni). Ma è sicuro che già domani al secondo posto ci sarà 'Buen Camino' che scalzerà 'Quo Vado?' al terzo e che si prepara a insidiare anche il record dei record di 'Avatar'.

