"Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione". Chiara Ferragni, dopo le voci sulla separazione da Fedez, risponde così a Striscia la Notizia che la 'premia' con un Tapiro d'oro. "Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento", dice l'imprenditrice a Valerio Staffelli. E quando l'inviato del tg satirico le chiede "sviluppi sul Pandoro Gate e sulle altrettanto discusse campagne di beneficenza legate alle uova di Pasqua e alle bambole", l’influencer risponde: "Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema".

Ferragni è al centro di un'inchiesta per le attività di beneficenza ed è stata sanzionata dall'Antitrust con una multa da 1 milione di euro. Due società che fanno capo all'imprenditrice hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento.