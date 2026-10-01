Cidim, duo Bertagnolli e Stella a Parigi per il progetto 'Suono italiano'

Questa sera, alle 18.30, l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi ospiterà un concerto speciale del duo formato dal soprano Gemma Bertagnolli e dal pianista Alessandro Stella. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) all'interno del progetto 'Suono Italiano', che da anni promuove e sostiene le eccellenze musicali del nostro Paese all'estero. Il concerto ruota intorno al tema della musica popolare riletta da grandi compositori. Il pubblico parigino potrà ascoltare brani che uniscono le tradizioni di diversi Paesi con la musica colta.

"Siamo davvero felici di portare il progetto 'Suono Italiano' a Parigi con due artisti straordinari come Gemma Bertagnolli e Alessandro Stella. Questo evento rappresenta perfettamente lo spirito della nostra iniziativa: far viaggiare la grande musica italiana nel mondo. Il programma della serata unisce la tradizione colta e il canto popolare in modo unico. Questa collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi dimostra ancora una volta quanto sia importante fare rete per valorizzare i nostri talenti e la nostra cultura all'estero", spiega il presidente del Cidim e di Aiam, Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"È un grande onore accogliere nel nostro Istituto due interpreti straordinari come Gemma Bertagnolli e Alessandro Stella. Il loro progetto 'Folksongs' sposa perfettamente la missione che portiamo avanti. Questo concerto unisce le nostre radici popolari alla musica colta e più raffinata del Novecento. Ed è così che offriamo, grazie alla collaborazione con il Cidim al pubblico parigino un'esperienza artistica originale e intensa", conclude il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Antonio Calbi.