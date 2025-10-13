Cinema: Cusenza (Acea), 'cinema veicolo ideale per trasmettere valori dell'acqua'

"La partnership tra Acea e Festival del Cinema di Roma è molto importante perché, soprattutto da quando abbiamo deciso di caratterizzarla all'insegna della tutela della risorsa idrica, come quest'anno, pensiamo che il cinema sia il veicolo ideale per trasmettere i valori che sono intrinseci in una risorsa come l'acqua". Lo ha detto Virman Cusenza, direttore comunicazione di Acea, intervenendo a Roma alla presentazione della seconda edizione del contest 'I mille volti dell'acqua' e della retrospettiva 'Gocce di cinema', promossi da Acea, in collaborazione con Festa del Cinema di Roma e Centro sperimentale di cinematografia.