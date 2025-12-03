Cinema, da 'Quo Vadis' al 'Conclave' all'Hotel de la Ville 'Roma, il set eterno'

circle x black
Gli ambienti di una delle location più amate, nel cuore di Trinità dei Monti, trasformate in un grande spazio scenografico in collaborazione con gli Studios di Cinecittà

Lithgow, Rossellini, Fiennes, Tucci, alcuni degli attori protagonisti del 'Conclave' diretto da Edward Berger
03 dicembre 2025 | 18.52
Redazione Adnkronos
La Roma dei Papi e la Roma dei Gladiatori, la Hollywood sul Tevere e film immortali come 'Conclave' di Edward Berger o 'The Young Pope' di Paolo Sorrentino accanto a 'Quo Vadis?', 'Ben-Hur', alle leggendarie atmosfere di 'Vacanze romane' e della 'Dolce Vita'. Si sono accesi i riflettori a Roma, nei saloni dell'Hotel de la Ville, sul grande cinema internazionale, con il progetto site- specific, 'Roma, il set eterno', che trasforma gli ambienti di una delle location più amate, nel cuore di Trinità dei Monti, in un grande spazio scenografico, all'interno di un progetto realizzato in collaborazione con gli Studios di Cinecittà.

In bella mostra 'L’Albero delle Pellicole', installazione che celebra il fascino della pellicola cinematografica con immagini provenienti dall’Archivio Luce Cinecittà. Le fotografie, selezionate in esclusiva per l'iniziativa, restituiscono l'incanto di Roma come set perfetto e irragiungibile di ogni epoca, palcoscenico di storie e racconti che continuano a ispirare il mondo. Con 'Roma, il set eterno' l’Hotel de la Ville rinnova il proprio impegno a sostenere il cinema e i suoi protagonisti, sottolineando il legame profondo con il mondo della cultura e della creatività italiana.

Cinema Roma Conclave The Young Pope Quo Vadis Ben Hur
