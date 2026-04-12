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Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: "Anche lui guarderà i Cesaroni da lassù"

L'attore ospite oggi in collegamento con il salotto di Silvia Toffanin

Claudio Amendola - Verissimo
Claudio Amendola - Verissimo
12 aprile 2026 | 18.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Cesaroni stanno per tornare ma con un grande vuoto, quello lasciato da Antonello Fassari. Claudio Amendola ospite in collegamento con Verissimo ha parlato della serie 'I Cesaroni - Il ritorno', in onda da domani, lunedì 13 aprile, su Canale 5, segnando il ritorno dopo 12 anni.

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A pesare però è l'assenza di Antonello Fassari che nella serie interpretava Cesare Cesaroni. L'attore è scomparso il 5 aprile del 2025 all'età di 72 anni a causa di una lunga malattia, poco prima dell'inizio delle riprese della nuova stagione.

Claudio Amendola ha ricordato il collega e il legame profondo che li univa, paragonandolo a quello di due fratelli. "Antonello è stata una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto, come uomo e essere umano. Mi manca tanto", ha detto, mandando un bacio verso il cielo.

Il primo ciak della serie Amendola l'ha voluto dedicare proprio al collega, scrivendo sulla tavoletta 'Ciao Antonello'. "Sono sicuro che domani sera si collegherà su Canale 5", ha aggiunto l'attore romano in lacrime.

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I Cesaroni Il ritorno Antonello Fassari Claudio Amendola
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