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Ascolti record per il film su 'Carlo Acutis', Clerici elogia Canale 5: "I successi bisogna riconoscerli"

Le parole della conduttrice a 'È sempre mezzogiorno'

Antonella Clerici - fotogramma/ipa
Antonella Clerici - fotogramma/ipa
28 settembre 2026 | 16.00
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Il film 'Il mio nome è Carlo', sulla vita di Carlo Acutis, in onda ieri sera su Canale 5, ha dominato il prime time con 4.269.000 spettatori, raggiungendo il 29,6% di share. Un enorme successo riconosciuto anche da Antonella Clerici, che nel corso della puntata di 'È sempre mezzogiorno', come ogni giorno in onda su Rai 1 alle 12.00, ha voluto commentare apertamente gli ascolti e il successo della rete concorrente.

 

"Ieri sera, in onda su Canale 5 e non su Rai1, ma i successi anche degli altri bisogna riconoscerli, è andato in onda il film dedicato a Carlo Acutis e ha avuto un grande successo, meritato, perché devo dire la verità: la vita di questo santo bambino è una cosa che a me ha toccato molto e io sono andata anche a trovarlo ad Assisi", ha detto la conduttrice, sottolineando la sua schiettezza. "Volevo dirlo perché lo sapete, mi conoscete, quello che ho nel cuore, ho nella bocca. Il fatto che lo abbiano seguito così in tanti mi fa sperare ed è molto importante".

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