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Concertone del 1 Maggio, con Arisa e Spollon alla conduzione torna anche BigMama

Concertone del 1 Maggio, con Arisa e Spollon alla conduzione torna anche BigMama
24 aprile 2026 | 17.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Accanto alla nuova coppia di conduttori formata da Arisa e l'attore Pierpaolo Spollon, alla conduzione del Concertone del Primo Maggio ci sarà anche BigMama. L'indiscrezione che è circolata negli ultimi giorni viene confermata all'Adnkronos da ambienti vicini all'organizzazione. Per BigMama si tratta di un ritorno, dopo la conduzione delle ultime due edizioni al fianco di Ermal Meta e Noemi. L’edizione 2026, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, sarà dedicata al tema 'Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale'.

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Ecco l'elenco dei cantanti sinora confermati (in ordine alfabetico): Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria aAntonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi. A loro si aggiungono le 3 vincitrici del contest dedicato ai progetti emergenti 1Mnext, Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, e non mancheranno altre sorprese. L’evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it e in onda su RaiPlay e Rai Italia.

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Concertone del Primo Maggio Big Mama Lavoro dignitoso Intelligenza artificiale
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