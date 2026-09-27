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Damiano David, tra le foto del matrimonio spunta... Victoria De Angelis: gli indizi sulla reunion dei Maneskin

Il cantautore ha sposato Dove Cameron in Toscana

Dove Cameron, Damiano David - fotogramma/ipa
Dove Cameron, Damiano David - fotogramma/ipa
27 settembre 2026 | 13.34
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Alla fine, la tanto attesa reunion dei Maneskin, c'è stata davvero. Almeno questo confermerebbero alcuni indizi comparsi sui social che sembrerebbero confermare la presenza di Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio al matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron, celebrato giovedì 24 settembre nello storico Palazzo Comunale di Montalcino.

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti ieri, sabato 26 settembre, a Castiglion del Bosco, nel cuore della Val d’Orcia con più di 200 invitati. A far pensare alla presenza degli (ex) compagni di band di Damiano è soprattutto una foto scattata nella cabina fotografica allestita durante la festa. Negli scatti, sono quattro in totale, compare la bassista Victoria. E nell’ultima compare la scritta 'The wedding tale, Chloe and Damiano'. Chloe perché è il vero nome di Dove Cameron, all’anagrafe Chloe Celeste Hosterman.

Ma gli indizi non finiscono qui. In alcuni scatti degli scatti circolati sui social, tra gli invitati seduti a tavola, sarebbe stata riconosciuta la fidanzata di Thomas Raggi, Lavinia Albrizi ma anche Luna Passos, compagna di Victoria De Angelis.

Il matrimonio

Più che il tradizionale matrimonio da favola, quello di Damiano e Dove è stato un incontro tra eleganza italiana, suggestioni gotiche e gusto hollywoodiano. Dove Cameron ha scelto il bianco, ma lo ha interpretato a modo suo. L’abito, firmato Valentino, gioca con una silhouette sartoriale fatta di camicia e cravatta, cintura in vita e un lungo mantello. Nessun velo e nessuna concessione al romanticismo più convenzionale. A rendere ancora più riconoscibile il look è stato il beauty: lunghi capelli neri sciolti, lisci e lucidi, trucco essenziale e labbra dalle tonalità rosso mattone. Un'estetica gothic chic che ha accompagnato la cantante e attrice fino all'uscita dal Comune. Damiano ha scelto invece un completo color panna, con giacca e pantaloni, camicia sbottonata e senza cravatta. Una silhouette rétro, perfettamente coordinata al bianco della sposa e alla Lancia d’epoca scelta per l’arrivo.

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maneskin damiano david damiano david matrimonio
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