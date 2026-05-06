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David di Donatello 2026, Arisa conquista il red carpet tra trasparenze e spacchi audaci - Video

06 maggio 2026 | 20.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arisa illumina il red carpet della 71esima edizione dei David di Donatello con un look nero audace, giocato su trasparenze e spacchi che catturano subito l’attenzione. Avvolta dai flash e dalle urla dei fotografi, la cantante arriva a Cinecittà come una delle protagoniste musicali della cerimonia di premiazione, in diretta in prima serata su Rai1. Dal mondo della musica, a salire sul palco saranno anche Annalisa, Margherita Vicario, Tommaso Paradiso e Francesca Michielin, chiamati ad animare una cerimonia che quest’anno intreccia cinema e performance live.

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