David Donatello 2026, il trionfo di Sossai con 'Le città di pianura': tutti i vincitori

A seguire, 'Primavera' torna a casa con 4 statuette, mentre 'Le assaggiatrici' e 'La città proibita' con 3.

'Le città di pianura' di Francesco Sossai trionfa alla 71esima edizione dei David di Donatello. L'outsider degli Oscar italiani, su 16 nomination, se ne è aggiudicate 8: tra queste, Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista a Sergio Romano e Miglior sceneggiatura originale. A seguire, 'Primavera' torna a casa con 4 statuette, mentre 'Le assaggiatrici' e 'La città proibita' con 3.

David di Donatello 2026, tutti i vincitori

Miglior film: 'Le città di pianura' di Francesco Sossai

Miglior regia: Francesco Sossai per 'Le città di pianura'

Miglior esordio alla regia: 'Gioia mia', di Margherita Spampinato

Miglior produttore: Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures e Cecilia Trautvetter per ''Le città di pianura'.

Miglior attore protagonista: Sergio Romano per ‘La città di pianura’

Miglior attore non protagonista: Lino Musella per 'Nonostante'

Miglior attrice non protagonista: Matilda De Angelis per 'Fuori'

Miglior sceneggiatura originale: Francesco Sossai e Adriano Candiago per 'Le città di pianura'

Miglior sceneggiatura non originale Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia per 'Le assaggiatrici'

Miglior canzone originale: ‘Ti’ di Krano (Le città di pianura)

Miglior compositore: Fabio Massimo Capogrosso per 'Primavera'

Miglior casting: Adriano Candiago per 'Le città di pianura'

Migliori effetti visivi - Vfx: Stefano Leoni e Andrea per 'La città proibita'

Miglior autore della fotografia: Paolo Carnera per 'La città proibita'

Miglior scenografia: Andrea Castorina (scenografia), Marco Martucci (arredamento) per 'La città proibita'

Migliori costumi: Maria Rita Barbera, Gaia Calderone per 'Primavera'

Miglior trucco: Esmé Sciaroni per 'Le assaggiatrici'

Miglior montaggio: Paolo Cottignola per 'Le città di pianura'

Miglior cortometraggio: 'Everyday in Gaza' di Omara Rammal

Miglior film documentario, premio David Cecilia Mangini: 'Roberto Rossellini - più di una vita', regia di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti.

Miglior suono: 'Primavera' - presa diretta Gianluca Scarlata; montaggio del suono Davide Favargiotti; creazione suoni Daniele Quadrioli; mix Nadia Paone

David Giovani: 'Le assaggiatrici' di Silvio Soldini

David alla Carriera: Gianni Amelio

David Speciale: Bruno Bozzetto

David Speciale: Ornella Muti

David dello Spettatore: 'Buen camino' di Gennaro Nunziante con Checco Zalone

David al Miglior film internazionale: 'Una battaglia dopo l'altra' di Paul Thomas Anderson.