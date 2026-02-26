circle x black
Demi Moore sarà ospite a 'Che Tempo che fa', l'annuncio di Fabio Fazio

L'appuntamento per domenica 1° marzo

Demi Moore - Ipa
26 febbraio 2026 | 20.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

L'attrice statunitense Demi Moore sarà ospite di 'Che tempo che fa'. "Una diva dal fascino senza tempo. La star di Hollywood a Che Tempo che fa. Domenica alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery Plass", annuncia infatti su Instagram Fabio Fazio con un video dove compaiono una serie di immagini di film in cui l'attrice ha recitato.

Candidata al premio Oscar lo scorso anno per 'The Substance', l'attrice vanta oltre 40 anni di carriera. Tra i suoi film più noti 'Ghost', 'Soldato Jane', 'Proposta indecente' e 'Codice d'onore'.

