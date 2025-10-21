circle x black
Domani a 'This is me' puntata speciale dedicata a Lorella Cuccarini
21 ottobre 2025 | 16.25
Redazione Adnkronos
Domani secondo appuntamento con lo show evento 'This is me'. Silvia Toffanin conduce una puntata speciale dedicata a Lorella Cuccarini per festeggiare e celebrare 40 anni di carriera della straordinaria showgirl, ballerina, conduttrice, attrice, cantante, icona intramontabile dello spettacolo, con oltre 100 programmi televisivi, più di 2000 ore in tv e oltre 1000 repliche in teatro.

Silvia accompagna Lorella in un viaggio emozionante tra i momenti più importanti della sua carriera e lo fa con tanti amici e colleghi che hanno condiviso con lei alcune tappe di questo straordinario percorso umano e artistico. A festeggiare Lorella, tra gli altri, i ragazzi di Amici di questa e delle passate edizioni per celebrare insieme le vittorie che la showgirl ha ottenuto da quando è prof del talent, oltre ai colleghi del programma Alessandra Celentano, Garrison, il maestro Peppe Vessicchio; Greggio e Iacchetti, Amadeus e Marco Columbro.

Per il suo cuore di instancabile tifosa della Roma, ci saranno i pulcini della squadra supportati dai calciatori Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy, mentre tra i cantanti, i Pooh, Sarah Toscano, Nina Zilli e i Ricchi e Poveri. Un viaggio tra il presente e i bellissimi ricordi della carriera di Lorella Cuccarini, ricca di cuore, spettacolo, allegria ed emozioni: ingredienti che da sempre accompagnano la sua essenza.

