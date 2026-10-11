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Domenica In oggi, ospiti puntata 11 ottobre: Al Bano e due ragazzi sopravvissuti a tragedia Crans-Montana

Ampio spazio sarà dedicato anche a Ballando con le Stelle. Non mancherà infine l'appuntamento con Il pranzo della domenica

Mara Venier - (Sito Rai)
Mara Venier - (Sito Rai)
11 ottobre 2026 | 08.41
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

Sarà Al Bano uno dei protagonisti della nuova puntata di 'Domenica In', in onda oggi domenica 11 ottobre alle 14 su Rai 1 dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Il cantautore pugliese sarà al centro di un'intervista con Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, durante la quale ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita privata. Nel corso della trasmissione Al Bano si esibirà anche in due dei suoi brani più celebri, "È la mia vita" e "Nel sole", accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Ampio spazio sarà dedicato anche a "Ballando con le Stelle". La rubrica "Amici miei" accenderà i riflettori sulla seconda puntata dello show di Rai 1, con la presenza in studio di Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Alessandro Matri, Riccardo Rossi, Francesca Fialdini, Rosanna Lambertucci e Moreno Amantini, oltre a Enzo Miccio, impegnati in una speciale Top 5 dedicata al programma.

Per il cinema arriveranno in studio gli attori Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti, che presenteranno il film "Sotto a chi tocca", diretto dallo stesso Pasotti. Spazio anche a Massimiliano Caiazzo, che parlerà di "Je so' pazzo", il film dedicato a Pino Daniele diretto da Nicola Prosatore.

Momento particolarmente intenso quello riservato all'attualità. Mara Venier e Tommaso Cerno ospiteranno infatti Leonardo Bove e Kean Talingdan, due dei ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, presenti in studio insieme alle rispettive madri per raccontare la loro esperienza.

Non mancherà infine l'appuntamento con "Il pranzo della domenica", che vedrà Savino Zaba collegato da Cellino San Marco, mentre la colonna sonora della puntata sarà affidata alla nuova band del programma guidata dal frontman Timothy Cavicchini.

Una puntata che alternerà musica, spettacolo, cinema e attualità, con storie personali e testimonianze destinate a occupare il centro della scena del contenitore festivo di Rai 1.

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Domenica In domenica in ospiti domenica in 11 ottobre
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