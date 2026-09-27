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Domenica In, l'addio del maestro Stefano Magnanensi: "Un anno complicato"

Torna oggi l'appuntamento della domenica con Mara Venier, ma questa volta senza il maestro

Mara Venier, Stefano Magnanensi - Instagram
Mara Venier, Stefano Magnanensi - Instagram
27 settembre 2026 | 13.53
Marica Di Giovanni
LETTURA: 4 minuti

Dopo otto anni al fianco di Mara Venier, il maestro Stefano Magnanensi lascia Domenica In. Il programma torna in onda oggi, domenica 27 settembre, dopo la pausa della stagione estiva, ma al fianco della conduttrice non ci sarà più il maestro che ha scelto volontariamente di abbandonare il programma.

Sui social, Magnanensi ha condiviso un post che celebra il suo forte legame con Mara Venier e tutto il team del programma: "Bagiggia cara, questi ultimi anni sono stati davvero speciali per me, ho condiviso con te in tutto 10 edizioni di Domenica in, quindi mi piangeva il cuore quando questa estate ti ho espresso la mia volontà a non continuare in questa edizione perché voglio dedicare più tempo a me e ai miei figli", ha scritto il maestro raccontando la vera motivazione che si nasconde dietro la sua scelta, semplicemente quella di passare più tempo con la sua famiglia "dopo un anno, come tu sai, personalmente un po’ complicato".

Magnanesi poi ringrazia Venier per gli anni trascorsi insieme professionalmente, duante i quali si è creata un'amicizia autentica e sincera: "Tu mi hai ascoltato e mi hai abbracciato dicendomi 'non preoccuparti, l’importante è che tu stia bene, il resto non conta'. Solo tu sai quanto quelle parole e quel gesto abbiano voluto dire per me, ti voglio ringraziare ancora una volta per l’affetto e la stima che mi dimostri da ormai più di vent’anni", queste le parole per la conduttrice che ha replicato così: "Non riesco a scriverti perché le lacrime... tu sai, mi manchi", ha scritto Venier.

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domenica in mara venier stefano magnanensi
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