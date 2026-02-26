circle x black
Elettra Lamborghini: "Afrojack? Già stanco, l'ho spedito al casinò a Montecarlo"

La cantante è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Voilà'

Elettra Lamborghini:
26 febbraio 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
Dalla notte in bianco al marito 'spedito' altrove. Elettra Lamborghini si conferma tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione del Festival di Sanremo 2026.

La cantante, in gara al Festival con il brano 'Voilà', in collegamento oggi con Antonella Clerici a 'È sempre Mezzogiorno' è tornata sulla sua personale 'crociata' contro le feste notturne "bilaterali"a Sanremo. "Se non smettono coi festini scendo giù col megafono", aveva detto ieri a Conti prima di lasciare il palco dell'Ariston.

Oggi ad Antonella Clerici ha raccontato la sua frustrazione: "Mi dà fastidio perché mi sono fatta un mazzo così per quattro mesi, volevo che andasse bene. Per fortuna la prima serata è andata bene, ma ieri volevo andasse meglio. Ho dormito solo due ore", ha detto. "Ieri ero molto insicura di me - ha aggiunto - non mi piaceva niente, dalla voce all'abito".

Al suo fianco, c'è il marito Afrojack, che però - ha raccontato lei con tono ironico - è stato "spedito al casinò a Montecarlo": "Gli ho detto 'vai amore e fai quello che vuoi'. È stato con me due ore ed era già stanco. Qui ti svegliano alle 6 del mattino, tra interviste e chiacchiere. Forse è meglio se viene solo alla serata delle cover".

E sul giudizio ricevuto dopo l'esibizione, Elettra ha confidato: "Ieri mi ha detto che sono stata bravissima. Ma il suo parere non vale, è come la mamma che ti dice che sei bellissima".

