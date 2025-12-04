En?gma, esce domani il nuovo 'Tèmpora'

Dopo 'Old Trafford', il brano prodotto da Jack The Smoker, il 5 dicembre esce in fisico e in digitale 'Tèmpora', (Asian Fake\ House Of Music\ Sony Music Italy), il nuovo album di inediti di Enigma, che conferma ancora una volta la sua capacità di fondere introspezione, tecnica e visione artistica in un linguaggio unico. Il disco è stato ancipato venerdì 13 novembre da 'due Tute', il nuovo singolo.

Con 'Tèmpora', Enigma esplora il tema del tempo in tutte le sue sfumature, il suo scorrere, la memoria, il cambiamento e la ciclicità dell’esperienza umana. Ogni brano diventa un tassello che compone un racconto personale ma universale. Sonorità contemporanee e liriche dense si intrecciano per dare vita a un lavoro maturo, che prosegue il percorso di evoluzione artistica dell’artista sardo, tra le voci più originali della scena rap italiana. "'Tèmpora - afferma Enigma - nasce in un momento dove stavo riordinando un caos interiore. Un momento anche di attese infinite, di tempo perso, di stallo. Mi ha scosso la musica, che ha chiuso dei cerchi, delle porte, aprendone comunque delle altre dove dall’altra parte c’erano vecchi temi forse irrisolti".

Enigma (Francesco Marcello Scano), rapper sardo classe 1988, è attivo nella scena hip hop italiana dal 2008, distinguendosi per rime visionarie capaci di unire tecnica, introspezione e un approccio d’autore. Nel 2010 fonda insieme a Salmo, Hell Raton e dj Slait la Machete Crew, con cui partecipa ai primi tre Machete Mixtape, fino al terzo capitolo - certificato disco di platino - e al tour 'The Island Chainsaw Massacre'. Dopo lo street album 'Coma' (2011) e l’Ep 'Rebus' (2013), pubblica il su o primo album ufficiale 'Foga' (2014), che debutta al primo posto su iTunes e al quarto nella classifica Fimi. Negli anni successivi consolida la propria identità artistica con lavori come 'Dedalo' (2015), 'Shardana' (2018) e 'Booriana' (2019), collaborando con nomi come Jake La Furia, Bassi Maestro, Noyz Narcos e Gemitaiz. Nel 2024 pubblica il singolo 'Alhambra' che anticipa 'Kloaka' (2025), Ep interamente prodotto da Salmo.