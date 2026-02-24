E' successo durante la presentazione della signora Gianna Pratesi

Refuso clamoroso a Sanremo 2026. In un momento importante del Festival, quando sul palco viene presentata la signora Gianna Pratesi, ben 105 anni e tra le prime donne a votare in Italia il 2 giugno 1946, ecco che arriva lo scivolone: nelle grafiche dello schermo dietro il palco del Teatro Ariston, la Repubblica si trasforma in "Repupplica". E, prevedibilmente, l'immagine del refuso fa il giro del web tra battute, incredulità e sfottò.