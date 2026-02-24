circle x black
Cerca nel sito
 

 

Sanremo 2026, Gianna Pratesi chi è: la centenaria ospite oggi

All'alba dei suoi 106 anni, ecco chi è la signora Pratesi

Teatro Ariston - fotogramma/ipa
Teatro Ariston - fotogramma/ipa
24 febbraio 2026 | 21.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gianna Pratesi è l'ospite speciale voluta da Carlo Conti per la prima serata del Festival di Sanremo 2026. 105 anni, un'energia contagiosa: ogni giorno dedica ore allo studio del pianoforte, trova ancora il tempo per ballare e dipingere, e continua a coltivare con entusiasmo l’amore per la musica.

"La sua presenza deve far riflettere i nostri giovani: la signora Gianna Pratesi rappresenta i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri partigiani che hanno liberato l’Italia dall’oppressione nazifascista e che ci hanno permesso, oggi, di goderci un evento musicale come questo", ha dichiarato Conti in conferenza stampa, a poche ore dal debutto del Festival.

Nata nel 1920 e originaria di Chiavari, Pratesi compirà 106 anni il prossimo 16 marzo. A 28 anni, dopo la morte dei suoi genitori, si trasferì in Scozia insieme alla sorella: lì conobbe il marito, con il quale avviò una gelateria gestita per oltre vent’anni, prima del rientro definitivo in Liguria.

La sua presenza questa sera all’Ariston assume un forte valore simbolico: Conti ha scelto di invitarla per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, nata il 2 giugno 1946 con il referendum istituzionale che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica e che segnò anche il primo voto politico delle donne, dopo il riconoscimento del diritto di voto femminile sancito l’1 febbraio 1945 dal governo guidato da Bonomi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gianna pratesi sanremo 2026 carlo conti
Vedi anche
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza