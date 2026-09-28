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Eva Henger, la malattia della madre: "È stato difficile, una volta è sparita per tre giorni"

L'attrice e modella ungherese è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo su Rai1

Eva Henger, Caterina Balivo - La volta buona
Eva Henger, Caterina Balivo - La volta buona
28 settembre 2026 | 15.38
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Mia madre aveva la schizofrenia paranoide". Eva Henger, ospite oggi a La volta buona, ha ricordato la madre scomparsa tre anni fa a causa di un tumore al pancreas. Oggi, l'attrice darebbe "qualsiasi cosa per vivere una giornata insieme" alla madre, ma non nega che ci sono stati anni davvero difficili.

"Avevo 9 anni quando le hanno diagnosticato questa malattia. Ero felice perché finalmente potevo dare un nome ai suoi atteggiamenti e alle cose terribili che succedevano. Non era molto grave, perché ci sono vari livelli di questa malattia", ha raccontato. "È stato difficile, ma è sempre mia mamma. Questa malattia dopo una certa età comincia a placarsi. Ma poi si è ammalata di tumore al pancreas e me l'ha portata via".

Henger ha poi raccontato di aver passato un anno "meraviglioso" dopo l'operazione della madre, anche se "una volta è sparita e l'ho cercata per tre giorni". L'attrice dice di aver da sempre vestito i panni da madre, "sin da piccola. Io dovevo badare a lei. Non è stato facile, ma è stato comunque bello".

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