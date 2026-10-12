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Evelina Sgarbi presenta un esposto, la madre Barbara Hary: "Mia figlia infangata, la storia della grave depressione è una favola"

In collegamento con 'La volta buona', le parole dell'ex compagna di Vittorio Sgarbi

Barbara Hary - La volta buona
Barbara Hary - La volta buona
12 ottobre 2026 | 16.58
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Mia figlia è stata infangata e c’è una vera e propria campagna contro di lei. Nessuno prende le nostre parti, nonostante ci siano ormai documenti e fatti inconfutabili che danno ragione a mia figlia". Con queste parole Barbara Hary, in collegamento con 'La volta buona' commenta le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli dal 30 settembre 2026 per una polmonite, e per l'esposto presentato oggi dalla figlia Evelina per chiedere che sia fatta chiarezza sulla gestione sanitaria e patrimoniale del padre da parte di Colle e di altre persone a lui vicine.

L'ex compagna di Vittorio Sgarbi è andata a trovare oggi il critico d'arte in ospedale, insieme alla figlia: "È stata Evelina stessa a chiedermi di andare a trovare suo padre, e per me è molto importante farlo".

E sull'esposto, Hary ammettere essere "un atto importante e deciso, maturato alla luce degli ultimi avvenimenti". La donna ha parlato della decisione della figlia: "Questo è il secondo ricovero di Vittorio per il rotto della cuffia. Parliamo di mesi caratterizzati da un caldo terribile e di un uomo fortemente debilitato da patologie preesistenti. Voglio sfatare questa storia della grave depressione: è una favola. Ora che ho a disposizione le cartelle cliniche, voglio fare chiarezza e dimostrare, sulla base dei documenti, che cosa sia realmente accaduto. Se una persona è fisicamente sana, può ritrovare il gusto della vita. Ma un uomo già fortemente debilitato da patologie gravi si trova in una condizione ben diversa", queste le parole.

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vittorio sgarbi barbara hary evelina sgarbi
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