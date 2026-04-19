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Che tempo che fa, domenica 19 aprile: Conte e De Martino ospiti

L'appuntamento è alle 19.30 su Nove

Fabio Fazio - fotogramma/ipa
Fabio Fazio - fotogramma/ipa
19 aprile 2026 | 09.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Che tempo che fa torna oggi, domenica 19 aprile, con un nuovo appuntamento condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In onda alle 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+.

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Tra gli ospiti di oggi: Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle e in libreria con 'Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia'. E il conduttore di 'Affari Tuoi' e prossimo direttore artistico della 77esima edizione del Festival di Sanremo, Stefano De Martino.

E ancora: Zaynab Dosso, medaglia d’Oro nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera 2026. Per la musica invece, Nek, fresco d’uscita con 'Nek Hits Live', raccolta live con le registrazioni dell’omonimo tour, e a giugno in tour con il 'Nek Hits Live Summer 2026'.

Ospiti anche Elio e Marina Viola, autrice del libro 'Il Volo del Tacchino. Mio figlio autistico va a vivere da solo', con la prefazione di Elio; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Renato Romagnoli, Direttore di Chirurgia Generale 2U del Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Mariangela Pira, nelle librerie con '24 parole per capire l’economia'.

A chiudere la puntata l'appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Zaynab Dosso, la donna più veloce d’Italia, Medaglia d’Oro nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera 2026 e prima atleta italiana di sempre a vincere una medaglia d’oro in una gara di velocità tra Mondiali e Olimpiadi; Alba Parietti; Diego Abatantuono; Giovanni Esposito, tra i protagonisti della sesta edizione di 'Lol – Chi ride è fuori'; Orietta Berti; Paolo Rossi; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.

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