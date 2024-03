Sei anni fa ci lasciava Fabrizio Frizzi, uno dei volti più amati della televisione italiana. Frizzi, noto per il suo calore umano e la sua professionalità, è rimasto nel cuore di colleghi e spettatori, che ancora oggi lo ricordano con affetto e nostalgia. "Caro Fabri, sei sempre con noi …", scrive sui social l'amico Carlo Conti, condividendo una foto che lo ritrae insieme al conduttore scomparso e ad un'altra amica e collega della Tv, Antonella Clerici.

Un'istantanea che vede i 3 amici posare sorridenti postatata anche dalla Clerici. "Ricordo quella giornata di sorrisi quando ancora c'era una speranza. Sono passati 6 anni ma sei sempre con noi", scrive la conduttrice che ricorda il collega anche durante il suo programma 'E' sempre mezzogiorno!': "Fabrizio Frizzi era un grande amico, un grande conduttore, una persona fantastica".Sui social anche il saluto di Deborah Ergas, volto noto della Rai e figlia di Sandra Milo: "Da 6 anni non ci incontriamo più... Quanto manca la tua gentilezza!"

Frizzi è scomparso il 26 dicembre 2018 all’età di 60 anni lasciando la moglie, Carlotta Mantovan sposata nel 2014, e la figlia Stella che oggi ha 11 anni. Il sorriso genuino e la risata contagiosa sono stati i smarchi di fabbrica della sua carriera artistica costella da successi, tra cui la conduzione di programmi iconici come “Cominciamo bene”, “Soliti ignoti” e “L’eredità”. La gentilezza e la generosità di Frizzi hanno lasciato un’impronta indelebile non solo nel campo artistico, come dimostra la donazione di midollo a Valeria Fiorito nel 2000, che ha portato a un legame profondo e personale, tanto da definirsi 'fratelli di sangue'.