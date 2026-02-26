circle x black
Cerca nel sito
 

FantaSanremo, i bonus e i malus della terza serata

Come accumulare punti nella serata del 26 febbraio al fantasy game del festival della canzone italiana

Carlo Conti e Irina Shayk - Ipa
Carlo Conti e Irina Shayk - Ipa
26 febbraio 2026 | 19.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Svelati i bonus e i malus validi solo per la terza serata del 'FantaSanremo'. Stasera, giovedì 26 febbraio, vengono premiati gli outfit gialli o piumati, ma anche la scelta di cantare con la mano in tasca e di mettere il microfono sotto l'ascella. Attenzione invece ai cantanti che non ringrazieranno a fine esibizione.

I bonus

Bonus AVIS: Outfit o accessorio giallo +10 punti

Outfit piumato +10 punti

Canta con la mano in tasca +5 punti

Microfono sotto l'ascella +10 punti

I malus

Nessun ringraziamento verbale (post-esibizione) -5 punti

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fantasanremo fantasanremo 2026 fantasanremo bonus fantasanremo malus
Vedi anche
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza