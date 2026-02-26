FantaSanremo, i bonus e i malus della terza serata

Come accumulare punti nella serata del 26 febbraio al fantasy game del festival della canzone italiana
Svelati i bonus e i malus validi solo per la terza serata del 'FantaSanremo'. Stasera, giovedì 26 febbraio, vengono premiati gli outfit gialli o piumati, ma anche la scelta di cantare con la mano in tasca e di mettere il microfono sotto l'ascella. Attenzione invece ai cantanti che non ringrazieranno a fine esibizione.
Bonus AVIS: Outfit o accessorio giallo +10 punti
Outfit piumato +10 punti
Canta con la mano in tasca +5 punti
Microfono sotto l'ascella +10 punti
Nessun ringraziamento verbale (post-esibizione) -5 punti