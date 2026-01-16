circle x black
FantaSanremo, boom di iscrizioni: Lamborghini e Dargen i più gettonati

Oltre 250mila squadre in poco più di una settimana

Elettra Lamborghini e Dargen D'Amico - fotogramma/ipa
Elettra Lamborghini e Dargen D'Amico - fotogramma/ipa
16 gennaio 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il FantaSanremo 2026 parte con il botto. A poco più di una settimana dall'apertura delle iscrizioni, avvenuta lo scorso 7 gennaio, il gioco che da anni accompagna e anima il Festival della Canzone Italiana ha già superato la soglia delle 250.000 squadre create. Un dato che, secondo quanto apprende l'Adnkronos, non solo eguaglia ma migliora leggermente il ritmo record registrato nella passata edizione, confermando l'attesa febbrile del pubblico per la competizione.

A delineare le prime strategie dei fanta-allenatori sono le classifiche degli artisti più selezionati. Nella Top10 dei più scelti svettano Elettra Lamborghini e Dargen D’Amico. Seguono: J-Ax, LDA, Aka 7even, Bambole di pezza, Serena Brancale, Arisa, Sayf, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga. Ancora più indicativa la classifica dei capitani, ruolo cruciale per moltiplicare i punteggi: in testa alle preferenze si trovano Dargen D'Amico, Arisa, il duo Fedez & Masini, la coppia LDA & Aka 7even, Serena Brancale, Tommaso Paradiso ed Elettra Lamborghini.

Le 'Leghe Premium'

A trainare il successo iniziale del fantasy game sono soprattutto le 'Leghe Premium', quelle create dagli sponsor ufficiali che mettono in palio premi per i vincitori. Tutte hanno già superato la quota di 10.000 squadre iscritte, dimostrando la forte attrattiva della competizione a premi. Accanto a queste, spiccano per numero di iscritti le leghe nate sui social network e dai media partner, con in testa quelle di community molto seguite come Trash Italiano, Ansia Totale e Sapore di Male, a cui si aggiunge la lega ufficiale del magazine TV Sorrisi e Canzoni.

Il fenomeno FantaSanremo consolida inoltre il suo respiro internazionale. E' stata infatti annunciata la creazione della lega ufficiale dell'Atlético Madrid. Prosegue così il singolare gemellaggio con la squadra di calcio spagnola, nato a sorpresa durante la scorsa edizione e ora diventato un appuntamento fisso per i tifosi 'colchoneros' e gli appassionati del Festival. Complessivamente, il numero di leghe private create dagli utenti ha già raggiunto la cifra di 45.000. Con queste premesse, e a diverse settimane dall'inizio del Festival, l'edizione 2026 si preannuncia come quella di nuovi, possibili record.

