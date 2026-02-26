circle x black
FantaSanremo, la terza serata in diretta: i bonus e i malus assegnati

A esibirsi, come nella seconda serata, 15 dei 30 cantanti in gara

26 febbraio 2026 | 20.24
Redazione Adnkronos
I fantagiocatori sono pronti a conquistare nuovi punti nella terza serata del festival, oggi giovedì 26 febbraio, durante la quale si esibiscono 15 dei 30 Big in gara. Sul palco stasera Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

Svelati anche i bonus e i malus specifici per questa sera.

fantasanremo fantasanremo bonus fantasanremo malus fantasanremo terza serata
