Fedez ha ricevuto "una lettera di scuse da parte del Codacons", che oggi ha "rimosso dal suo sito web il comunicato stampa" che conteneva "l'accusa a Fedez e alle società della sua famiglia di evasione fiscale e di trame oscure". A riferirlo alla AdnKronos sono fonti vicine al rapper.

"La rimozione del comunicato stampa del Codacons - secondo quanto si apprende da fonti vicine alle società di Fedez, che affermano di aver già presentato su tali fatti denuncia in Tribunale - è avvenuta dopo che i loro legali, che avevano intimato al Codacons tale rimozione, hanno ricevuto una lettera di scuse, a firma dell'associazione e per essa del suo presidente Carlo Rienzi, nella quale si afferma che non era intenzione del Codacons accusare Fedez né di evasione fiscale né di altre condotte non lecite".