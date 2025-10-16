Festa del Cinema di Roma, Acea premia "I Custodi dell'Acqua"

Alla Festa del Cinema di Roma il Premio Acea per il miglior cortometraggio dedicato al tema dell'acqua è andato a "I Custodi dell'Acqua" del regista Hari Bertoja. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica, durante la serata inaugurale della Festa del Cinema. L'iniziativa rientra nel programma promosso da Acea in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Fondazione Cinema per Roma, che comprende anche la retrospettiva "Gocce di cinema" e una serie di eventi dedicati alla sostenibilità.