Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey condurranno il PrimaFestival. Lo ha annunciato Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, durante la conferenza stampa di presentazione di 'Sarà Sanremo', in programma domani in prima serata su Rai1. "Saranno le mie 'Charlie's Angels'. Quindi preparatevi, anche con tanto di sigla che farà riferimento al noto telefilm", ha scherzato Conti.

Per le due serate delle Nuove Proposte di febbraio, invece, "mi sembra giusto che Gianluca Gazzoli sia con me anche sul palco dell'Ariston", ha annunciato Conti. "Hai impegni a febbraio? - ha scherzato Conti con Gazzoli - Allora, per quelle due sere non prendere impegni". A sfidarsi nella sezione Nuove Proposte, insieme ai due finalisti che verranno scelti da Sarà Sanremo, in diretta domani su Rai1, saranno Matteo Mazzariello e il trio Sonico, Blind ed Elma, ovvero i vincitori di Area Sanremo.

Il DopoFestival, che quest'anno tornerà al teatro del Casinò, sarà invece condotto da Nicola Savino e "il compito di accompagnare musicalmente tutto quello che accadrà sarà affidato al Maestro Vittorio Cremonesi". Daniele Battaglia, invece, "sarà il conduttore del Suzuki Stage in Piazza Colombo".

"Quest'anno c'è grande varietà. Finalmente c'è un brano rock, ci sono dei brani che si ispirano a ritmi latini, c'è la grande forza del rap, c'è la grande forza del pop più classico, delle ballad, dei brani veloci che diventeranno i classici tormentoni. C'è proprio di tutto. Una varietà che, forse, neanche lo scorso anno c'era", ha continuanto Carlo Conti descrivendo i brani dei big in gara.

"La musica italiana vive un fermento straordinario. Se guardate la hit parade di fine anno di soltanto dieci, dodici anni fa, trovate sette o otto brani stranieri e due o tre italiani. Adesso, anche la hit parade di quest'anno vede dieci brani italiani e uno o due stranieri. E, orgogliosamente, di questi dieci brani più venduti e più ascoltati durante l'anno, molti provengono proprio dal Festival di Sanremo".

"Questo vuol dire che la musica italiana sta andando fortissimo. C'è grande fermento, grande fermento da parte dei cantanti e da parte dei produttori, che fino a qualche anno fa erano un pochino spariti. Quindi c'è grande voglia di fare, di proporre, di mettersi in discussione e di proporre anche cose nuove. La musica italiana è in estrema salute", conclude Conti.

Conti ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del suo futuro: "L'azienda mi dimostra fiducia e stima tutti i giorni, e credo sia pronta a qualsiasi mia decisione. Questo mi pare di capirlo anche dall'affetto che mi dimostra ogni giorno. Io sono sempre al servizio della Rai e pronto a tutto".

Quanto alle indiscrezioni su un possibile ritorno di Amadeus, Conti risponde con una battuta: "Le indiscrezioni fanno parte del nostro lavoro. Pensate che l'altro giorno c'è stata un'indiscrezione incredibile: che la Fiorentina potrebbe vincere lo Scudetto", ha ironizzato il conduttore.