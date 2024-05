Lo showman all'Adnkronos: "Dopo VivaRai2 ci vediamo alla prossima idea". Intervenuto al Foro Italico per Tennis and Friends, non si sbilancia sui tempi di un nuovo programma

"Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai ma dopo 'Viva Rai2' che chiude il 10 maggio dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?". Così all'Adnkronos Rosario Fiorello, a margine dell'evento 'Tennis and Friends - Special Edition 2024', che di fatto ieri ha aperto il via al weekend degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis al Foro Italico, dal 6 al 19 maggio, risponde sul suo futuro dopo la seconda stagione del suo morning-show che si chiude la prossima settimana. "Per la prima volta non sarò in onda il giorno del mio compleanno", chiosa.

Fiorello e la prevenzione

"Cosa faccio per mantenermi in buona salute? Mi prendo cura di me: sono attento alla prevenzione, dalla mappatura dei nei alla visita dall'urologo, poi colonscopia, visita cardiologica e analisi di sangue e urine, ogni 6 mesi o al massimo un anno. Bisogna sottoporsi a controlli regolari, guai ad aspettare di avere un fastidio, la prevenzione è un'arma fondamentale, lo dico a tutti. Anche fare il test del Psa per la prostata, per noi uomini, è molto importante, ma va eseguito periodicamente", spiega ancora all'Adnkronos in occasione dell'evento.

"Sul fronte nei sto molto attento perché sono recidivo, ho avuto dei problemi in passato - confida il mattatore e anima di Viva Rai2! - Comunque grazie alla prevenzione ho tutto sotto controllo, per fortuna va tutto bene per adesso. E comunque, anche se dipende dai sintomi che uno ha, una controllatina è bene farla sempre. Per me vale il motto 'meglio prevenire che curare', mai frase fu più indovinata: se la malattia la prendi all'inizio, è debole e la puoi battere. Se invece aspetti e rimandi di un mese o un anno, poi le cose cambiano".

Il 16 maggio Fiorello festeggia il compleanno: "64 anni - dice l'artista, al suo fianco la moglie Susanna - Con l'età ho iniziato ad avere problemi della cervicale, dell'apparato muscolo-scheletrico, ma ho anche capito che ci devo convivere". Attento alla dieta, appassionato di tennis, 'Fiore' lo ammette scherzando: "Mi piace giocare sulla terra rossa, ma dopo un match devo prendere un antidolorifico".