Frank Sinatra superdotato? Paul Anka e quelle volte insieme in sauna: ecco la verità

Il cantante di 'Diana' tra ricordi piccanti e humour da camerata

Frank Sinatra - Ipa
Frank Sinatra - Ipa
01 dicembre 2025 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel grande archivio dei miti dello showbiz, alcuni riguardano voci, altri riguardano vizi, e poi ce ne sono di più… fisici. Il celebre cantante Paul Anka, 84 anni, penna di "My Way" e autore della hit "Diana", è tornato a parlare dell'amico Frank Sinatra non per una nota musicale, ma per confermare - con ironia e un sopracciglio alzato - una delle leggende più chiacchierate sul cantante: quella legata al suo pene, che secondo lui sarebbe stato piuttosto ingombrante.

In un’intervista a "Page Six", in vista dell'uscita di un docufilm, Paul Anka ha raccontato le frequenti incursioni in sauna con Sinatra e soci a Las Vegas, ricordando che, in quell'atmosfera bollente, "il contatto visivo diventava complicato". Un commento che riporta alla mente la battuta, mai del tutto verificata, attribuita all'attrice Ava Gardner: Frank pesava poco, diceva, "ma dieci dei suoi chili erano concentrati nel suo organo genitale". E non sarebbe stato nemmeno il primatista del gruppo. Anka afferma infatti che Milton Berle, il gigante della prima era televisiva, fosse persino più dotato del grande Frank. Una sfida tutta interna alla mitologia del Rat Pack - il gruppo informale di artisti, attori e cantanti molto popolari negli anni '50 e '60, legato soprattutto all'atmosfera glamour e notturna di Las Vegas, con Sinatra come leader e poi Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop - che nel tempo ha prodotto racconti degni di romanzi non sempre adatti ai minori.

Tra ricordi piccanti e humour da camerata, il nuovo documentario "Paul Anka: My Way", in uscita sulla rete HBO Max, promette di scavare nelle memorie del cantante. Chissà se, oltre alla musica, Anka avrà in serbo altri aneddoti… di notevoli proporzioni. (di Paolo Martini)

