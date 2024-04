Genovese (Regista): “Leoni di Sicilia può dare una spinta al turismo siciliano”

Agli Stati Generali del Cinema in Sicilia anche Paolo Genovese reduce dal grande successo dei "Leoni di Sicilia" tratto dal libro bestseller di Stefania Auci che narra le vicende della famiglia Florio ambientata proprio in Sicilia. E' la Sicilia offre scenari mozzafiato che fanno da richiamo. Sfruttare l'onda lunga dei film con le loro location e ambientazioni per incentivare il turismo è auspicabile con progettualità a lungo termine sebbene un film diventa internazionale veramente quando parla a tutti anche se girato in un ascensore di un condominio. Il linguaggio del Cinema al centro della sua visione per Genovese che ritiene anche necessario regolamentare le intelligenze artificiali e l'apporto che possono o devono dare al settore cinematografico.