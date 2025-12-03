circle x black
Giorgia: "Terza conduzione a X Factor? Vedremo" - Video

03 dicembre 2025 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non c'è due senza tre alla conduzione di X Factor? "Vedremo, io non so se arrivo a fine dicembre". Così Giorgia, con la sua consueta ironia, risponde ai giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione della finale del talent show, che si svolgerà domani a Napoli in piazza Plebiscito.

La cantante ha tracciato un bilancio positivo della sua seconda esperienza al timone del programma: "Questo è stato un anno che mi sono goduta di più, perché avevo meno angoscia di fare. È stato bello, e anche i giudici hanno contribuito a creare un'atmosfera davvero piacevole".

Sollecitata dai giornalisti su una possibile futura conduzione del Festival di Sanremo, l'artista ha glissato con una battuta: "Non so se me lo farebbero fare e, in ogni caso, non ne sarei capace".

