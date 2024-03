E' Perla Vatiero la vincitrice del Grande Fratello 2024. Dopo 197 giorni nella Casa più spiata d'Italia, l'ex protagonista di Temptation Island ha battuto Beatrice Luzzi, arrivata seconda al televoto. A fermarsi a un passo dal traguardo, invece, sono state Rosy Chin e Simona Tagli. Finale tutta al femminile, quindi, per la 17esima edizione del reality show targato Mediaset. Concorrente dopo concorrente, ben 35, la Casa che ha visto tanti duelli, sfide, dialoghi e nomination si spegne in attesa della prossima edizione.

A proposito di Perla, "il suo percorso è iniziato in silenzio, mentre scrutava la situazione intorno a lei, poi Perla si è cimentata con tutta sé stessa, senza risparmiarsi. Si è scontrata, si è messa in discussione, ma soprattutto ha fatto pace con il suo passato, con le ferite della sua relazione con l'imprenditore, per poi riuscire a guardare al futuro, a ricostruire l'amore. Ha incontrato Letizia, una sorella più che un'amica, Greta, ex di Mirko, che è diventata una sua amica, ma non solo. Perla ha stretto tante amicizie, ha fatto sì che tutti si affezionassero a lei, soprattutto il pubblico che ha seguito col fiato sospeso questo suo meraviglioso percorso. Perla è stata una straordinaria concorrente, una regina che ha diviso il suo regno con l'avversaria Beatrice, e anche questa battaglia finale è stata vinta. Trentacinque concorrenti, ma il primo posto è soltanto per una persona e quella persona è Perla. Auguri e grazie Perla!", ricorda il Grande Fratello dopo la vittoria.

Chi è Perla

Perla Vatiero è stata una delle protagoniste di Temptation Island 2023, dove arriva fidanzata da 5 anni con Mirko Brunetti. La coppia, però, non supera la prova e Mirko lascia Perla e va via con la single Greta Rossetti.

Originaria di Angri, laureata in scienze motorie, coltiva due grandi passioni: lo sport e la moda. Quest'ultima è diventata anche la sua professione, Perla, infatti, ha creato un proprio marchio di abbigliamento.