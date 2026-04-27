Hrvy, fuori il singolo 'Lie to me' della popstar britannica che ama l'Italia﻿

'Lie to me' è il nuovo singolo di Hrvy, cantante e autore britannico, una delle popstar più influenti della sua generazione. Con oltre 14 milioni di follower totali sui social e 2 miliardi di stream, 'Lie to me' è il primo estratto dal prossimo ep 'Bliss' - fuori a giugno - a cui seguirà l'album di debutto entro la fine dell'anno. 'Lie to me' è il manifesto di una nuova consapevolezza. Un brano pop raffinato che pulsa di energia contemporanea. Strofe intimiste e un arrangiamento moderno nato nella capitale mondiale del pop, Stoccolma. L'artista racconta così il brano: "'Lie to me' parla di quel momento in cui conosci già la verità, ma una parte di te vuole ancora credere all’illusione. È una delle canzoni più oneste che abbia mai scritto, riflette esperienze ed emozioni reali che ho vissuto sulla mia pelle. In questo progetto sono coinvolto al 100%".

Dopo anni di successi globali, Hrvyha scelto Stoccolma per ricaricarsi creativamente, collaborando con nomi del calibro di Hampus Lindvall (Martin Garrix, Zara Larsson) e Chelsea Balan (Dasha, Suki Waterhouse). Il risultato è un sound più esposto, personale e coraggioso. Il legame con il nostro Paese è profondo: dai ricordi d'infanzia in carrozza davanti al Colosseo con un gelato in mano, alle performance a Milano durante la Fashion Week. Grande fan della Ferrari, Hrvy si sente ormai "praticamente italiano".