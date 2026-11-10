Roma accende riflettori su cineasti di domani, inaugurato Csc - International Student Film Festival

Roma accende i riflettori sui cineasti di domani. Inaugurato questa sera al Maxxi – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo la prima edizione del Csc - International Student Film Festival, la nuova iniziativa del Centro Sperimentale di Cinematografia dedicata agli studenti delle più prestigiose scuole di cinema e audiovisivo internazionali. A guidare la manifestazione, la direzione artistica di Marco Bellocchio, che non ha potuto prendere parte all'inaugurazione perché impegnato nelle riprese di 'Falcon', il film dedicato a Sergio Marchionne con Pierfrancesco Favino protagonista. Fino al 15 novembre la rassegna - prodotta e ideata dal Centro Sperimentale di Cinematografia, presieduto da Gabriella Buontempo - ospiterà cortometraggi provenienti da tutto il mondo, con l'obiettivo di celebrare il futuro della Settima Arte. “Questo festival nasce da una convinzione profonda: il cinema non è solo memoria ma anche futuro”, ha detto la presidente del Csc Gabriella Buontempo davanti a una platea gremita di nuovi talenti, che ha definito “la speranza del nostro futuro”. Durante questi giorni, ha assicurato, “vedrete sguardi inediti e il battito pulsante di una nuova generazione di cineasti”.

Non è mancata la presenza istituzionale alla serata inaugurale, che ha visto tra gli ospiti il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. “Per la prima volta un'istituzione di eccellenza e di antica tradizione come il Centro Sperimentale di Cinematografia si fa promotrice di una piattaforma competitiva, internazionale e espressamente dedicata alle opere degli studenti”, ha dichiarato Mollicone, che ha sottolineato come il dato di quasi 2mila cortometraggi iscritti per questa prima edizione “non è soltanto un successo numerico, ma evidenzia la straordinaria domanda di confronto e di emersione che proviene dai giovani talenti a livello globale”. Accogliendo la richiesta della presidente Buontempo, ha ricordato Mollicone, “il ministro Giuli ha disposto uno stanziamento integrativo di 600mila euro a favore del Csc, a conferma della centralità che la formazione di alto livello riveste nelle politiche culturali della Nazione”. Per l'esercizio finanziario 2026, “l'architettura delle risorse destinate al sostegno della produzione emergente prevede uno stanziamento di 7,8 milioni di euro dedicati alle opere cinematografiche di giovani autori e di 7,5 milioni di euro riservati alle opere prime e seconde”, aggiungendo che “anche quest’anno Mic e Mim hanno confermato un impegno finanziario solido - 20,1 milioni di euro - per il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola”. Unitamente agli investimenti strutturali del Pnrr destinati al rilancio del polo di Cinecittà, “queste risorse garantiranno una solida base finanziaria all'intera filiera, creando condizioni concrete di inserimento professionale per chi si trova attualmente in un percorso di alta formazione”.

Iniziative come l'International Student Film Festival del Csc, ha concluso, “dimostrano che la cultura e l'arte cinematografica non sono memorie statiche da conservare, ma materia viva che si rinnova nel talento, nel rigore e nello sguardo dei giovani che oggi si affacciano a questo mestiere”. A fare gli onori di casa anche il co-direttore dell’International Student Film Festival, Steve Della Casa: “La formula del festival è semplice: mettere al centro i corti di cinema degli studenti e l’incontro tra coetanei. I festival servono proprio a questo”. Presenti all'inaugurazione anche la produttrice Federica Lucisano, la direttrice artistica del Filming Italy e del Taormina Film Festival Tiziana Rocca e i direttori artistici di Alice nella Città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Durante questa prima manifestazione competitiva organizzata da una scuola di cinema europea, giovani registi provenienti da tutto il mondo animeranno Roma con i loro lavori, trasformando la città in un laboratorio internazionale di cinema e creatività. Le proiezioni dei cortometraggi in concorso e fuori concorso, insieme a rassegne e panel, si terranno nella Sala Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia, al Maxxi e al Cinema Farnese Arthouse.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti. L'ampia partecipazione internazionale conferma fin da questa prima edizione la vocazione globale della manifestazione: quasi 2mila i cortometraggi arrivati da 101 Paesi. Dall'Afghanistan al Brasile, dalla Costa Rica all'India, passando per Germania, Belgio e Francia, fino a Israele e Palestina, il festival riunisce voci, culture e sensibilità diverse sotto il segno del cinema. Non mancano, inoltre, numerosi e promettenti progetti italiani, a conferma della vivacità delle nuove generazioni di autori dell’Italia. Da questa vasta selezione internazionale nasce il programma del festival, articolato in 20 cortometraggi live action in concorso, 12 live action fuori concorso, 7 documentari e 7 opere d'animazione in gara. Spazio anche all'horror con la sezione fuori concorso 'Note in nero', che propone 10 corti.

Tra i registi del Csc – Scuola Nazionale di Cinema (attualmente allievi ma anche ex allievi), saranno proiettati alcuni lavori di Paoli De Luca, Nicolò Folin, Valeria Gaudieri, Gregorio Mattiocco, Sarah Narducci, Nadir Taji e Francesco Taverna; e inoltre, alcuni corti di allievi del Csc – Sede Abruzzo (Paolo Ayroldi, Francesca Schirru), del Csc – Sede Piemonte (Alberto Vignolo, Isabella Leoncini, Sara Zampiro, Elisa Fanais, Daniela Zottola, Nicola Bartoleschi, Nicoletta Busto, Emanuele Ricciardi) e del Csc – Sede Sicilia (Chiara Guastella, Yana Fedotova, Beatrice Perego). Infine, sono 3 corti della sezione ‘Junior Jam’ Fuori Concorso: la sezione raccoglie i lavori firmati dalle registe e i registi più giovani: una sezione rappresentativa di un fermento che inizia ancor prima degli studi di cinema, o comunque agli albori di un’esigenza effettiva di dedicarsi alla narrazione attraverso il cinema. A giudicare le opere, la Giuria Internazionale composta dal regista Emanuele Crialese (presidente di Giuria), dalla regista e produttrice slovena Spela Cadez, dal regista cinese Huo Meng e dal regista congolese Dieudo Hamadi.

La prima edizione si concluderà con la consegna dei premi: Best Short, Best Animation, Best Documentary, Best Director, Best Screenplay, Best Editing, Best Cinematography, Audience Award e lo Special Award for Innovation in Film Language and Technology – oltre alle eventuali menzioni speciali che la Giuria potrà attribuire a sua discrezione. Verranno assegnati, inoltre, il Premio Netflix degli studenti (una borsa di studio di 5000 euro consegnata allo studente/agli studenti il cui corto verrà scelto da una giuria composta da allievi del Csc. Il Premio Netflix potrà contribuire al finanziamento di un nuovo progetto audiovisivo che gli studenti vincitori realizzeranno) e il Premio Rai Cinema Channel (che consiste nel Premio di visibilità Rai Cinema Channel). I premi sono stati realizzati dall’artista Gianni Dessì (pittore, scultore e scenografo).