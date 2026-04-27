Il Diavolo Veste Prada 2, a Milano tutti in coda per una copia della rivista 'Runway' - Video

Milano, zona Conciliazione. A pochi metri da Santa Maria delle Grazie, decine di persone sono in coda sotto il sole per una copia omaggio di 'Runway', la rivista immaginaria diretta da Miranda Priestley alias Meryl Streep nel film 'Il diavolo veste Prada' e diventata un oggetto reale in occasione dell’uscita del secondo capitolo, il 29 aprile prossimo.

La distribuzione, in un’edicola rossa creata ad hoc in piazza Giovine Italia, è limitata: mille copie al giorno, disponibili dalle 13 alle 21, fino a domenica, fino a esaurimento scorte. In fila tantissimi giovani ma non solo. C’è chi arriva in scooter dall'officina durante la pausa pranzo “per prendere una copia a una collega”, chi torna una seconda volta per assicurarsi un numero extra, chi la considera già “una reliquia”. E in effetti, lo è per davvero.