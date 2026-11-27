Una donna senza identità, una vita inghiottita dalla macchina repressiva sovietica e una memoria che continua a riaffiorare come un incubo. È la storia di Neva, anziana ucraina incontrata a Kyiv nel 2017 dal regista Augusto Contento, al centro di "La U di Svanire", il film presentato in prima assoluta al 44esimo Torino Film Festival. Un'opera che attraversa le ferite del Novecento e il rapporto tra individuo e potere totalitario, scegliendo una strada cinematografica lontana dalle forme tradizionali del documentario. Prodotto da Cineparallax e Zivago Film con Rai Cinema, con la distribuzione di Luce Cinecittà, il film, realizzato tra Francia e Italia, ha una durata di 110 minuti e mescola documentario, videoarte, animazione e sperimentazione musicale. Al centro c'è il tentativo di restituire una storia personale alla quale la Storia, con la sua violenza, ha sottratto persino il nome.

Tutto comincia nel 2017, quando Contento incontra a Kyiv una donna anziana che si presenta con il nome di Neva. Per diversi giorni lei gli racconta la propria esistenza, ma mantiene riservati molti particolari, a cominciare dalla sua vera identità. Poco tempo dopo muore. Da quegli incontri nasce il progetto del film e una domanda che ne attraversa l'intera narrazione: come raccontare la vita di qualcuno a cui è stata tolta la possibilità di essere riconosciuto?

Neva è cresciuta a Uzhok, nell'Ucraina occidentale, in una famiglia alla quale è profondamente legata. Giovane, colta e idealista, crede in un comunismo fondato sull'uguaglianza e sulla libertà. Si trasferisce successivamente a Kyiv, dove insegna letteratura italiana all'università e si innamora. Ma il sogno politico e personale si infrange contro la realtà del regime di Stalin. Durante una cena pronuncia parole che nell'Unione Sovietica non possono essere tollerate. Poco dopo scopre che l'uomo con cui condivide la propria vita non è chi sostiene di essere. Da quel momento la sua esistenza precipita in una spirale di sospetti, tradimenti e persecuzioni. Arrivano gli interrogatori, le persone scomparse, la Siberia e una colonia penale che assume progressivamente i contorni di un luogo fuori dalla realtà. Anche quando Neva riesce a lasciare l'Unione Sovietica, il passato non smette di inseguirla.

L'impossibilità di mostrare il volto della protagonista e di ricostruire la sua vicenda attraverso le consuete immagini documentarie diventa per Contento il punto di partenza di una scelta stilistica radicale. Il regista trasforma il racconto in un paesaggio mentale, nel quale una sola interprete attraversa i diversi personaggi della memoria di Neva: la donna stessa, gli uomini amati, i carnefici e le vittime. Marta Cortellazzo Wiel e Teresa Fallai sono le interpreti del film.

Alla narrazione si intrecciano gli interventi dello scrittore russo Mikhail Shishkin e della politologa Nina Khrushcheva, mentre le animazioni, concepite dallo stesso Contento e realizzate da Marco Belli, Veronica Cardillo e Giulia Canova, danno forma a ciò che non può essere documentato attraverso immagini d'archivio. Ne nasce una rappresentazione sospesa tra realtà e allucinazione, nella quale il ricordo individuale diventa anche una riflessione sulla memoria collettiva.

La componente visiva si accompagna a una ricerca musicale e sonora che contribuisce a costruire l'atmosfera del film. Le musiche originali e il sound design sono di Paolo Cantù, mentre la voce e il violino sono affidati a Iva Bittová. Il risultato è un'opera nella quale il linguaggio cinematografico si contamina con quello della videoarte e dell'animazione, facendo della sperimentazione una necessità narrativa.

"Non una ricostruzione lineare della Storia, ma una costellazione di frammenti", è la cifra del progetto di Contento: un racconto nel quale testimonianza, finzione e visione convivono per interrogare il rapporto tra utopia e totalitarismo. Che cosa rimane di un ideale quando il potere ne tradisce e ne rovescia il significato? E quanto a lungo la violenza della Storia continua ad abitare la vita di chi è sopravvissuto?

Nato a Lanciano nel 1973, Augusto Contento vive a Parigi dal 2000, dove ha fondato con Giancarlo Grande la società di produzione Cineparallax. Regista e sceneggiatore, ha costruito una filmografia caratterizzata dall'incontro tra sperimentazione visiva, impegno civile e riflessione filosofica. Tra i suoi lavori figurano "Ônibus" (2006), "Tramas" (2008), "Strade d'acqua" (2009), "Parallax Sounds" (2012) e "Shadowgram" (2016). Nel 2021 ha presentato "Viaggio nel crepuscolo" nella selezione ufficiale fuori concorso della Mostra del Cinema di Venezia.

"La U di Svanire" è il secondo capitolo della sua "Trilogia Contemporanea", destinata a concludersi con un terzo film dal titolo provvisorio "Strade nella malerba". Un percorso nel quale le vicende individuali diventano strumenti per leggere le contraddizioni del presente. Perché la storia di Neva, pur appartenendo a un'altra epoca, non riguarda soltanto il passato: parla anche del rapporto tra libertà, memoria e potere nel mondo di oggi.