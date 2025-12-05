circle x black
'Roma (Non si discute, si ama)', l'inno di Venditti compie 50 anni e torna in digitale

Disponibile anche una nuova versione live con il coro dei tifosi giallorossi registrata in occasione di Roma-Milan del 18 maggio 2025

Il vinile - (Dal sito della Roma)
05 dicembre 2025 | 12.42
Redazione Adnkronos
E' molto più di un canzone sportiva. E' un inno diventato un rito collettivo che unisce tifosi e appassionati ripetuto, di partita in partita, con la stessa partecipazione e fiducia. 'Roma (non si discute, si ama)', il brano che risuona allo Stadio Olimpico, e non solo, prima che la squadra giallorossa inizi a giocare, compie 50 anni. Un compleanno celebrato da Sony Music Italy e AS Roma: da oggi, infatti, la canzone è disponibile per la prima volta in digitale. Era il 1975 quando Antonello Venditti incise con il coro dei giocatori della Roma 1974/75 e della Schola Cantorum un brano scritto insieme a Giampiero Scalamogna, Sergio Bardotti e Franco Latini.

Oltre alla versione originale del 1975, da oggi è disponibile in digitale anche una nuova versione live con il coro dei tifosi giallorossi registrata in occasione di Roma-Milan del 18 maggio di quest'anno, record assoluto di presenze all’Olimpico con 68.143 spettatori. Ed è proprio il coro dei tifosi, registrato in presa diretta nello stadio della Capitale, a fare da sottofondo al video, da oggi online (https://youtu.be/uaEwvp0GvWA), in cui vengono ripercorsi e celebrati gli ultimi 50 anni della storia calcistica giallorossa.

In occasione dell’anniversario, in esclusiva negli AS Roma Store e su store.asroma.com sono disponibili due speciali vinili di 'Roma (non si discute, si ama)' contenenti le due versioni del brano: la riedizione del classico 45 giri, contenuto in una copertina giallorossa con il logo del Club, e l’edizione limitata shaped (Lupetto di Gratton), stampata in 1975 copie numerate, in omaggio all’anno di uscita.

