FRANCESCO BENIGNO

Francesco Benigno escluso dall'Isola dei Famosi 2024 "a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento", si legge in una nota di Mediaset. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati.