circle x black
Cerca nel sito
 

L'Italia in campo vince la gara degli ascolti tv

Su Rai2 2.211.000 spettatori pari al 10% per il match Alcaraz-Musetti

Moldavia-Italia (Ipa)
Moldavia-Italia (Ipa)
14 novembre 2025 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La partita di calcio Moldavia-Italia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 e trasmessa ieri sera da Rai1, è stata il programma più seguito del prime time, con 5.643.000 spettatori e il 26.7% di share. Al secondo posto, il match delle ATP Finals tra Alcaraz e Musetti su Rai2, con 2.211.000 spettatori e il 10% di share. Al terzo posto, 'Un matrimonio esplosivo' su Canale 5, con 1.738.000 spettatori e l’11.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'La fabbrica di cioccolato' su Italia1 (964.000 spettatori, share 5.4%), 'Splendida Cornice' su Rai3 (952.000 spettatori, share 5.7%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (814.000 spettatori, share 6.6%), 'Piazzapulita' su La7 (588.000 spettatori, share 4.3%), 'Io prima di te' su Tv8 (361.000 spettatori, share 2.1%), 'Save the Dating - Amori in Corso' sul Nove (320.000 spettatori, share 1.8%).

In access prime time, in assenza di 'Affari Tuoi' (che non è andato in onda per fare posto alla Nazionale), su Canale5, dopo 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.952.000 spettatori, share 18.7%), 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 5.321.000 spettatori e il 23.9% di share. Mentre su La7 'Otto e Mezzo' ha ottenuto 1.300.000 spettatori e il 5.8% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv ascolti tv ieri sera ascolti tv 13 novembre moldavia italia affari tuoi la ruota della fortuna
Vedi anche
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza