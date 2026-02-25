circle x black
Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: "Mi è piaciuta Elettra... Ferrari"

La 'svista' della cantante

Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi - fotogramma/ipa
Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi - fotogramma/ipa
25 febbraio 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elettra Lam... Ferrari. Iva Zanicchi, ospite oggi a 'La Vita in Diretta' da Alberto Matano, dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha commentato la classifica provvisoria - in ordine sparso - che comprende Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini, esprimendo le sue preferenze.

Zanicchi si è detta sorpresa dall'intonazione generale di tutti gli artisti: "Il santo Remo ha fatto un miracolo vero, tutti intonati, nessuno ha steccato, anche quelli un po'...".

Nel tentativo di citare Elettra Lamborghini, Zanicchi è inciampata in un lapsus: "...Come la Lam... Ferrari, insomma. La Lamborghini", ha urlato, piacevolmente sorpresa. "Eh, c'ho anche 86 anni scusatemi", ha detto scherzando. Insomma al di là della gaffe, Elettra è stata, insieme a Sal Da Vinci, una delle preferite della serata di Zanicchi: "La più inquadrata e intonata di tutti".

