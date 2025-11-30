Cerca nel sito
 

Sanremo 2026, Jalisse esclusi ancora una volta (la 29esima): "La saga continua..."

I due artisti hanno commentato l'esclusione con amara ironia

I Jalisse festeggiano
I Jalisse festeggiano
30 novembre 2025 | 14.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Per la ventinovesima volta i Jalisse non saranno in gara al Festival di Sanremo 2026. Il duo, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitore nel 1997 con 'Fiumi di parole', ha appreso la notizia in diretta, seguendo l'annuncio dei 30 Big scelti dal direttore artistico Carlo Conti durante l'edizione serale del Tg1. La reazione dei due artisti è stata affidata, come da tradizione, ai social network, dove hanno commentato l'esclusione con amara ironia. "…E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre", hanno scritto in un post.

A corredo del messaggio, i Jalisse hanno pubblicato un video in cui "festeggiano" il singolare traguardo. Nelle immagini, Ricci e Drusian tengono in mano due palloncini rossi con i numeri 2 e 9. La chiosa finale è una battuta che guarda già al futuro: "Si arriva alla cifra tonda il prossimo anno", commentano nel video, lasciando intendere che non smetteranno di provarci.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival di Sanremo 2026 Jalisse carlo conti
Vedi anche
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza